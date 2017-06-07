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  3. 07 Haziran 2017 12:15

İstanbul Bağcılarda soygun girişimi

İstanbul Mahmutbey'de bir bankayı soymaya gelen şüpheli, banka çalışanını elinden yaralayıp kaçtı.

Video Galeri
Tahta çantada uyuşturucu zulası çıktı
Tahta çantada uyuşturucu zulası çıktı
Video Galeri
Sedat Şahin hakim karşısında
Sedat Şahin hakim karşısında
Video Galeri
Bu mahallede davul çalmaya korkuyorlar
Bu mahallede davul çalmaya korkuyorlar
Video Galeri
İranda çifte saldırı
İranda çifte saldırı
Video Galeri
İkinci elin kalbi bu pazarda atıyor
İkinci elin kalbi bu pazarda atıyor
Video Galeri
Emniyet müdür yardımcısına şok
Emniyet müdür yardımcısına şok