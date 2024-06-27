Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Bahçelievler'de bir bina da daha çökme meydana geldi İstanbul Bahçelievler'de bir bina da daha çökme meydana geldi 27 Haziran 2024 Perşembe Saat: 15:06 Bugün sabah saatlerinde son 3 katı kaçak olan 7 katlı bir binada çökme yaşanan İstanbul Bahçelievler'de bu sefer de dört katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/667d55cc072a0578d40032f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aquaparkta korkunç olay: 1 kişi hayatını kaybetti, 9 yaşındaki kız ağır yaralandı Assos'tan kahreden kareler: 43 futbol sahası büyüklüğünde alan küle döndü Mardin'in 5 ilçesinden alevler yükseldi Termometreler 49 dereceyi gösterdi; 6 günde yüzlerce kişi öldü Yönetmen devam dedi; ünlü şarkıcı kamera önünde nöbet geçirdi Merkez Bankası faiz kararını açıkladı Kiracı evi onlarca kedi ölüsü bırakarak tahliye etti İstanbul'da gizemli keşif: Kazı çalışmasında ortaya çıktı Alternatif olsun diye başladılar, şimdi yüzlerce aileye gelir kapısı oldu