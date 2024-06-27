İstanbul Bahçelievler'de bir bina da daha çökme meydana geldi

Bugün sabah saatlerinde son 3 katı kaçak olan 7 katlı bir binada çökme yaşanan İstanbul Bahçelievler'de bu sefer de dört katlı binanın çatısında çökme meydana geldi.

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