  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 06 Temmuz 2017 10:15

İstanbul Bakırköyde korkutan yangın

İstanbul Bakırköy’de bir apartmanda çıkan yangında 1 kişi yaralanırken 2 kişi dumandan etkilendi.

Video Galeri
Aydın, “Moda meslek değil, yaşayan meslekleri seçin”
Aydın, “Moda meslek değil, yaşayan meslekleri seçin”
Video Galeri
Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 kişi kayıp
Otomobil sulama kanalına uçtu: 1 kişi kayıp
Video Galeri
Adanada kimyasal fabrikada patlama sonucu yangın çıktı
Adanada kimyasal fabrikada patlama sonucu yangın çıktı
Video Galeri
Pendikte uyuşturucu operasyonu: Lüks rezidansa baskın
Pendikte uyuşturucu operasyonu: Lüks rezidansa baskın
Video Galeri
Aracının içinde kurşun yağmuruna tutuldu
Aracının içinde kurşun yağmuruna tutuldu
Video Galeri
Otomobil ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı
Otomobil ile ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 ölü, 8 yaralı