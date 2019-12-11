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  3. 11 Aralık 2019 14:40

İstanbul barajları kritik seviyede

İstanbul'da 11 Aralık itibariyle bugüne kadar beklenen yağmurların yağmaması barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı.

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