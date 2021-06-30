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İstanbul barajları yeniden alarm veriyor

İstanbul'da son günlerde etkili olan sıcak havaların etkisiyle barajların doluluk oranlarını azalmaya başladı. Ömerli Barajı'nda ise zirveye ulaşan doluluk oranı yaz mevsiminin gelmesiyle inişe geçti.

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