Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul barajları yeniden alarm veriyor İstanbul barajları yeniden alarm veriyor 30 Haziran 2021 Çarşamba Saat: 14:10 İstanbul'da son günlerde etkili olan sıcak havaların etkisiyle barajların doluluk oranlarını azalmaya başladı. Ömerli Barajı'nda ise zirveye ulaşan doluluk oranı yaz mevsiminin gelmesiyle inişe geçti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60dc5129397b166719231627" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sağlık ocağında korona virüs aşısı hırsızlığı kamerada Köpeği tekmeleyen site yöneticisini havuza attı Atatürk Orman Çiftliği'ne lüks konut projesi İstanbul'da 9 yaşındaki çocuğa pitbull saldırısı Müsilajlı denize girilir mi? Canlı yayında korkutan sözler Uçan araba ilk şehirlerarası uçuşunu gerçekleştirdi Tacizciye öldüresiye dayak! Polis gelene kadar linç ettiler Elif'in şüpheli ölümünde arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu 7'si polis 12 kişiyi bıçakla yaraladı