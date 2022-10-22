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  4. İstanbul Barosu'nun toplantısında dikkat çeken anlar: Kürsüde saçlarını kestiler

İstanbul Barosu'nun toplantısında dikkat çeken anlar: Kürsüde saçlarını kestiler

İstanbul Barosu'nun yeni başkanının seçileceği 52'nci Genel Kurul toplantısında dikkat çeken bir olay yaşandı.

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