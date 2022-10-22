Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Barosu'nun toplantısında dikkat çeken anlar: Kürsüde saçlarını kestiler İstanbul Barosu'nun toplantısında dikkat çeken anlar: Kürsüde saçlarını kestiler 22 Ekim 2022 Cumartesi Saat: 18:05 İstanbul Barosu'nun yeni başkanının seçileceği 52'nci Genel Kurul toplantısında dikkat çeken bir olay yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/635406b02186e8660762eb93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sevişmenin faydalarını anlatan doktor viral oldu: ''Ucuzdur, ekonomiktir...'' Esra Erol'da stüdyo karıştı: Yasak aşkıyla düğün yapan kocasıyla yüzleşince... Kerimcan Durmaz ve Danla Bilic barıştı Sosyal medyayı sallayan görüntüler: Ünlü oyuncu direk dansı yaptı Yabancı uyruklu kadınlar bakın nereden çıktı! Müzikhol baskınında ilginç görüntü Korku filmi maskesi takarak çocukları korkutan kreş çalışanlarının cezası belli oldu Liseli öğrencisi, tuvalette başına gelen olay nedeniyle okulundan oldu Ümit Özdağ, kendisine ''uvube'' diyen vatandaşa bu yanıtı verdi! Erdoğan'dan gençlere kripto para uyarısı