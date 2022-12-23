  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul Bebek'te iskele çöktü: 4 yaralı

İstanbul Bebek'te iskele çöktü: 4 yaralı

Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Pakize Suda'ya büyük vefasızlık! Sanat camiası yalnız bıraktı
Paris'te Türk mahallesinde silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı
Sahte doktor, gerçek doktor olmak istiyor
Çalınan kredi kartları için emsal karar
Rahim nakli yapılan 2 anne ile bebekleri bir arada
İmamoğlu'ndan yargı kararına çok sert tepki
PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon
RTÜK'ü protesto etmek için canlı yayına maskeyle çıktı
Erdoğan'dan ''yargıda reform'' mesajı