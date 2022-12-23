Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Bebek'te iskele çöktü: 4 yaralı İstanbul Bebek'te iskele çöktü: 4 yaralı 23 Aralık 2022 Cuma Saat: 22:15 Beşiktaş Bebek Arnavutköy Caddesi'nde restoranın olduğu iskele çöktü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a5fe49c52062444d67f383" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Pakize Suda'ya büyük vefasızlık! Sanat camiası yalnız bıraktı Paris'te Türk mahallesinde silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı Sahte doktor, gerçek doktor olmak istiyor Çalınan kredi kartları için emsal karar Rahim nakli yapılan 2 anne ile bebekleri bir arada İmamoğlu'ndan yargı kararına çok sert tepki PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon RTÜK'ü protesto etmek için canlı yayına maskeyle çıktı Erdoğan'dan ''yargıda reform'' mesajı