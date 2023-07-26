Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Beykoz'da orman yangını İstanbul Beykoz'da orman yangını 26 Temmuz 2023 Çarşamba Saat: 16:51 İstanbul'un Beykoz ilçesinde orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64c124c4b1229f297e026ad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da rekor sıcaklık: 43 dereceyi aştı! İstanbul'da Filipinli kadının sır ölümü Otomobil sulama kanalına düştü: 1 kişi kayıp Kum fırtınası şehri böyle yuttu! Cübbeli Ahmet küçük kızın elini neden sıkmadığını açıkladı Cübbeli Ahmet küçük kızın elini neden sıkmadığını açıkladı Türkiye'nin beyaz altını ortaya çıktı: Yabancıya dövizle, Türklere TL ile Milli kadın basketbolcu Mihrace'nin öldüğü kaza anı kamerada 13 yaşındaki kız çocuğu silahla vurulmuş halde bulundu