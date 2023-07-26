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İstanbul Beykoz'da orman yangını

İstanbul'un Beykoz ilçesinde orman yangını çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

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