Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul-Beyoğlu'nda hırsız, namaz kılan kadının cüzdanını çaldı; o anlar kamerada_2 İstanbul-Beyoğlu'nda hırsız, namaz kılan kadının cüzdanını çaldı; o anlar kamerada_2 04 Kasım 2024 Pazartesi Saat: 07:30 İstanbul Beyoğlu'nda camide namaz kılan kadının yanına oturan kadın hırsızın, namaz kılan kadının çantasından cüzdanını çaldığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/67284e004338f00c00036d93" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Acun Ilıcalı- “Biz ayrıcalık istemiyoruz, adalet istiyoruz” Şenol Güneş'ten Fenerbahçelileri kızdıracak açıklamalar Jose Mourinho- “Trabzonspor’a karşı değil, Atilla’ya karşı oynadık” İspanya Kralı Felipe ve Başbakan Sanchez afet bölgesinde saldırıya uğradı Muğla'da orman yangını Cadılar Bayramı partisinde 6 kişinin telefonu çalındı Kasım geldi, kış bir türlü gelmedi: Sahillere akın ettiler Çorum'da 6 katlı binada büyük patlama Mezarlık yakınında parçalanmış bebek cesedi bulundu