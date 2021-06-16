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İstanbul Boğazı bu sefer de çamura bulandı

İstanbul'da etkili olan yağışlar sonrası Küçüksu ve Göksu derelerinden gelen çamurun boğazla buluşmasıyla, mavi suyun rengi kahverengiye döndü. Suyun renginde yaşanan değişim ise havadan görüntülendi.

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