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  3. 26 Şubat 2021 16:50

''İstanbul Boğazı donacak'' iddiası tartışma başlattı

Küresel soğumayla birlikte İstanbul Boğazı'nın donacağını söyleyen İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, yeni bir tartışma başlattı.

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