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İstanbul Boğazı geçişlere kapatıldı

İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı.

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