Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazı geçişlere kapatıldı İstanbul Boğazı geçişlere kapatıldı 02 Kasım 2021 Salı Saat: 10:50 İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini sürdüren sis nedeniyle İstanbul Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6180edd8713ef77b14574993" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Skandal görüntü! Taksinin direksiyonunda 13 yaşında bir çocuk! Canlı yayında Buket Aydın için olay sözler: ''Cumhurbaşkanı'nın uçaklarında giden kadın...'' Star Wars'un yeni serisi The Book of Boba Fett'ten ilk fragman İstanbul'da çatıda can pazarı! 3 kişi ölüme atladı TOGG paylaştı: Yerli otomobil İstanbul Park'ta piste indi Kutlamalarda kabus! 20 metreden yere çakıldı Bir kadın cinayeti daha! ''Anneni öldürdüm, kaçıyorum!'' Aslıhan Malbora'nın bu dansı Üç Kuruş dizisine damga vurdu Benzin istasyonlarında gece yarısı ''zam'' kuyruğu