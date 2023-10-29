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İstanbul Boğazı semalarında uçak gösterileri nefes kesti

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Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları, havada "100" çizdi.

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