Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazı semalarında uçak gösterileri nefes kesti İstanbul Boğazı semalarında uçak gösterileri nefes kesti 29 Ekim 2023 Pazar Saat: 17:45 Güncelleme: 29 Ekim 2023 Pazar 17:45 Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde İstanbul Boğazı'nda gösteri uçuşu gerçekleştirdi. Türk Yıldızları, havada "100" çizdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653e7005e2b92221a8263103" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisiyle görkemli geçiş SOLOTÜRK Anıtkabir'de Atatürk'ü böyle selamladı Antalya’da F-16’lar Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için semadaydı Türkan Şoray'dan Cumhuriyetimizin 100. yılına çok özel kutlama İBB'den 100. yıl sürprizi: İstanbul'un ''inanılmaz'' dehlizi gün yüzüne çıktı İstanbul'da örümcek adam hırsız kamerada 96 yaşındaki Nesibe anne Atatürk'ü gördüğü günü böyle anlattı İstanbul'da 100 metrelik Türk bayrağı ile dev kutlama Kanlı ay tutulması Türkiye'den böyle izlendi