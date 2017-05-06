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  3. 06 Mayıs 2017 18:20

İstanbul Boğazı yılın ilk yarışına sahne oldu

İstanbul Boğazı Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen ‘Huafon BAU Bosphorus Sailing Cup' sırasında ilgi çekici görüntülere sahne oldu.

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Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti
Rus savaş gemisi İstanbul Boğazından geçti
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Hostesler havada, 'lorke lorke' türküsü ile halay çekti
Hostesler havada, 'lorke lorke' türküsü ile halay çekti
Video Galeri
Unutulan Osmanlı gelenekleri Kâğıthane’de yaşatıldı
Unutulan Osmanlı gelenekleri Kâğıthane’de yaşatıldı
Video Galeri
İstanbul Boğazı yılın ilk yarışına sahne oldu
İstanbul Boğazı yılın ilk yarışına sahne oldu
Video Galeri
Ebru Gündeşin Çingenem şarkısının yazarı Kartal Cezaevi yöneticisi
Ebru Gündeşin Çingenem şarkısının yazarı Kartal Cezaevi yöneticisi
Video Galeri
Yağmurda kontrolden çıkan panelvan direğe böyle çarptı
Yağmurda kontrolden çıkan panelvan direğe böyle çarptı