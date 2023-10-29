Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisiyle görkemli geçiş İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisiyle görkemli geçiş 29 Ekim 2023 Pazar Saat: 17:45 Güncelleme: 29 Ekim 2023 Pazar 17:45 Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmi geçidini İstanbul Boğaz'ında yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi geçidi kuvvet komutanları ve bakanlarla izledi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653e7007e2b92221a8263107" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul Boğazı semalarında uçak gösterileri nefes kesti SOLOTÜRK Anıtkabir'de Atatürk'ü böyle selamladı Antalya’da F-16’lar Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için semadaydı Türkan Şoray'dan Cumhuriyetimizin 100. yılına çok özel kutlama İBB'den 100. yıl sürprizi: İstanbul'un ''inanılmaz'' dehlizi gün yüzüne çıktı İstanbul'da örümcek adam hırsız kamerada 96 yaşındaki Nesibe anne Atatürk'ü gördüğü günü böyle anlattı İstanbul'da 100 metrelik Türk bayrağı ile dev kutlama Kanlı ay tutulması Türkiye'den böyle izlendi