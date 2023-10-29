İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisiyle görkemli geçiş

Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Türk donanması, tarihinin en büyük resmi geçidini İstanbul Boğaz'ında yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi geçidi kuvvet komutanları ve bakanlarla izledi.

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