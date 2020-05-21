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  3. 21 Mayıs 2020 12:50

İstanbul Boğazı'nda binlerce balık kıyıya geldi

Sarıyer İstinye Sahili'nde kıyıya kadar gelen binlerce balık görenleri şaşırttı. O anlara şahit olan vatandaşlar, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

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