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  3. 14 Kasım 2019 14:45

İstanbul Boğazı'nda bir yolcu denize düştü

Üsküdar-Beşiktaş arasında sefer yapan bir tekneye binen yaşlı adam denize düştü. Teknedeki görevliler yaşlı adamı kurtarmak için seferber oldu.

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