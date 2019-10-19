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  3. 19 Ekim 2019 12:40

İstanbul Boğazı'nda büyüleyen sis manzarası

İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü adeta kayboldu. Boğaz ve sis altındaki köprü havadan görüntülendi.

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