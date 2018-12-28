İstanbul Boğazı’nda çevre felaketi havadan görüntülendi
28 Aralık 2018 09:40
İstanbul Boğazı’nda çevre felaketi havadan görüntülendi
İstanbul Boğazı’ndan geçen gemilerin denize döktüğü sintine atıkların sebep olduğu çevre felaketi havadan görüntülendi. İstanbul Boğazı’ndan geçen gemilerin denize döktüğü atıkların oluşturduğu yağ tabakası havadan görüntülendi. Gemi ve teknelerden denize bırakılan sintine atıkların yüzeyde oluşturduğu yağ tabakası boğazda kirli bir görüntü oluşturdu. Çevreye ciddi zarar veren bu atıkların...