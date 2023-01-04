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İstanbul Boğazında deniz anası istilası

Sarıyer sahili deniz analarıyla doldu. Görüntü karşısında hayrete düşen vatandaşlar, denizanalarının yoğun denizdeki kirlilikten dolayı ortaya çıktığını söylerken sahili beyaza bürüyen denizanaları dron ile görüntülendi.

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