Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazında deniz anası istilası İstanbul Boğazında deniz anası istilası 04 Ocak 2023 Çarşamba Saat: 09:55 Sarıyer sahili deniz analarıyla doldu. Görüntü karşısında hayrete düşen vatandaşlar, denizanalarının yoğun denizdeki kirlilikten dolayı ortaya çıktığını söylerken sahili beyaza bürüyen denizanaları dron ile görüntülendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63b522e0fb8679221d5a8893" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Selin ortasında mahsur kaldılar; otobüsün üzerine tırmandılar İstanbul'da bir kamyon alev topuna döndü AK Parti ve MHP'den emekli maaşına ek zam teklifine ret Selçuk Bayraktar anlattı: Yerli İHA TB-1'e 4-5 yıl süren engelleme! istanbul-kucukcekmece_de_calinan_otomobili_sultangazide_yakildi_eski_es_iddiasi Ev sahibinden kiracısına ölüm tehdidi Avukatın hız cezas ''kamu yararı'' denilip iptal edildi Kılıçdaroğlu: ''Kayyum atama aptallığına kalkışmak terörizmdir'' Neslican Tay'ın hayatını anlatan Demir Kadın: Neslican'dan ilk fragman geldi