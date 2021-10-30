Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kaldı! Kıyıya metreler kala durabildi İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kaldı! Kıyıya metreler kala durabildi 30 Ekim 2021 Cumartesi Saat: 16:26 İstanbul Boğazı'nda Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi sürüklendi. Gemi kıyıya metreler kala durdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/617d47ed5a78105e1b07e133" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da elektrikli scooter denetiminde ''pes'' dedirten anlar Genco Erkal'dan sosyal medyayı sallayan Atatürk anması Kenan Doğulu ve Beren Saat'in sahnedeki dudak dudağa dansları olay oldu Erdoğan'dan dikkat çeken Biden ve Macron fotoğrafı Mansur Yavaş: ''3 bin tona yakın silajlık mısır üreticiye ücretsiz dağıtılacak'' Aile kavgasında dehşet! Kuzeninin üzerine sürüp bacağını koparttı Onlar İstanbul'un kovboyları... Burası Vahşi Batı değil, Samatya! FETÖ elebaşısı Gülen'in yeğeni yakalandı Yılmaz Özdil: ''Erdoğan bu saatten sonra ancak müftü olabilir''