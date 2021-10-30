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  4. İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kaldı! Kıyıya metreler kala durabildi

İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kaldı! Kıyıya metreler kala durabildi

İstanbul Boğazı'nda Vaniköy açıklarında 102 metre boyundaki kargo gemisi sürüklendi. Gemi kıyıya metreler kala durdu.

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