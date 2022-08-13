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İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kaldı! O anlar kamerada

İstanbul Boğazı'nda turistlerin bulunduğu yatın önünde geçen teknesi faciaya neden oluyordu. Yat kaptanının son anda yaptığı manevra olası bir kazayı önlerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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