Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kaldı! O anlar kamerada İstanbul Boğazı'nda faciaya ramak kaldı! O anlar kamerada 13 Ağustos 2022 Cumartesi Saat: 16:20 İstanbul Boğazı'nda turistlerin bulunduğu yatın önünde geçen teknesi faciaya neden oluyordu. Yat kaptanının son anda yaptığı manevra olası bir kazayı önlerken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f7a51e3afe9434a51d0243" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR CNN Türk'ten skandal sansür! Bu kadarına da pesé Türkiye'nin ''parmak bebeği''nden müjdeli haber Hem hırsız hem sapık! Genç kadına iğrenç taciz Çiçek aşısı, maymun çiçeğine karşı yüzde 85 koruyor Alkol denetiminde hayatının şokunu yaşamıştı, mahkemeden gelen kararla yüzü güldü 'Batarsın' diyenleri dinlemedi şimdi servet kazanıyor İstanbul'da akıl almaz cinayet kamerada! Yeşil listedeki 3 terörist daha öldürüldü Bunlar çöpten değil, çocukların midesinden çıktı!