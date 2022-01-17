Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Gemi trafiği durduruldu İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Gemi trafiği durduruldu 17 Ocak 2022 Pazartesi Saat: 08:05 Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde Brave Night isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e4f9117c9c2818727eee43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Hortum kabusu kamerada Bursa'da kimya fabrikasında yangın Yargı dizisine damgasını vuran ''KPSS'' sahnesi Karadeniz gazını taşıyacak borular Filyos'ta Skandal! Ünlü şarkıcı ''hava soğuk'' deyip konsere çıkmadı Melih Gökçek: ''Darbeyi ben önledim'' İstanbul'da 4 aylık hamile ve bebekli kadına kabusu yaşattılar Sokak köpekleri yaşlı kadını hastanelik etti Metroda dehşet! Kadını raylara itti!