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  4. İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Gemi trafiği durduruldu

İstanbul Boğazı'nda gemi arızası! Gemi trafiği durduruldu

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün kuzeyinde Brave Night isimli kuru yük gemisi makine arızası yaptı. Arıza nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.

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