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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası; trafik durdu

Romanya'dan Libya’ya giden 171 metre boyundaki Sredına isimli tankerin makine arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü ve geçici olarak gemi trafiğine kapatıldı.

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