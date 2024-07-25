Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazı'nda gemi arızası İstanbul Boğazı'nda gemi arızası 25 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 11:37 Güncelleme: 25 Temmuz 2024 Perşembe 11:37 Rusya'dan Libya'ya seyir halinde olan Brothers Way isimli gemi, Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a20eaea3314c5082085d13" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bu nasıl bir unutkanlık seviyesi: 1,2 milyon TL'lik altınları unutup gittiler Aman hanımlar dikkat... Bu saç modelleri kel bırakıyor Ağrı Dağı'na tırmanacaklar için yeni kurallar getirildi Minibüste ''hırsız'' kavgası: İki kadın birbirine girdi Sıcaktan bunalan kadınların vantilatör kavgasında kıyamet koptu Kahraman imam kamerada: Camideki intihar girişimini böyle önledi İETT otobüsünde korku dolu anlar Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı En-Nesyri, İstanbul'a geldi Hem sağ hem sol eliyle aynı anda Atatürk resmi çizdi