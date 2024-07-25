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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası

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Rusya'dan Libya'ya seyir halinde olan Brothers Way isimli gemi, Anadolu Kavağı önlerinde makine arızası yaptı.

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