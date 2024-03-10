Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği durduruldu 10 Mart 2024 Pazar Saat: 09:25 İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65ed5254e987fc4aba05dc23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 4 ilde Mahzen operasyonu: Suç örgütü çökertildi! İstanbul'da 11 katlı rezidansta yangın paniği DEAŞ'a bir operasyon daha: Çok sayıda gözaltı var! Beşiktaş Kulübü’nün borcu belli oldu Kuyumcuda 3.5 milyon TL’lik soygun! İstanbul'da 317 km hızla makasa gözaltı İstanbul Ortaköy'de restoranda yangın İstanbul'da ATM hırsızları kamerada İmera grubundan AK Parti'nin İBB Başkan adayı Kurum'a seçim şarkısı