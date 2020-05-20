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  3. 20 Mayıs 2020 12:20

İstanbul Boğazı'nda havai fişekli kutlama

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle İstanbul Boğazı'nda havai fişek ve ışık gösterisi yapıldı.

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