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  4. İstanbul Boğazı'nda kabusu yaşadı! 3,5 saat kurtarılmayı bekledi

İstanbul Boğazı'nda kabusu yaşadı! 3,5 saat kurtarılmayı bekledi

Kadıköy Moda sahilinde kayalıkların arasına düşürdüğü kulaklığını almaya çalışırken baş aşağı şekilde sıkışan genç, itfaiye ekiplerinin 3,5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

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