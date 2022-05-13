Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazı'nda kabusu yaşadı! 3,5 saat kurtarılmayı bekledi İstanbul Boğazı'nda kabusu yaşadı! 3,5 saat kurtarılmayı bekledi 13 Mayıs 2022 Cuma Saat: 12:05 Kadıköy Moda sahilinde kayalıkların arasına düşürdüğü kulaklığını almaya çalışırken baş aşağı şekilde sıkışan genç, itfaiye ekiplerinin 3,5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627e1f5e179d5813d93a5143" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Dağ, taş, deniz kaçak sığınmacı! ''Drone''le görüntülendiler Rambo Okan 3'üncü denemesinde Trabzonspor bayrağını kesti Yasak aşk ölümle bitti! 2 sevgili el ele intihar etti Gelinlik yerine forma giyen kızlar şampiyon oldu FETÖ'ye peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı var Cinnet getiren adam evini ateşe verdi CHP'de olağanüstü toplantı Zafer Partisi'nden flaş hamle! Ümit Özdağ bu video ile duyurdu Telefon dolandırıcılarının oyunu kuyumcuda bitti