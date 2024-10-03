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  4. İstanbul Boğazı'nda korkutan kaza: İki gemi çarpıştı

İstanbul Boğazı'nda korkutan kaza: İki gemi çarpıştı

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Üsküdar açıklarında iki yük gemisi çarpıştı. Dümeni kilitlenen bir gemi kıyıya sürüklenirken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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