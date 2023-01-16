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  4. İstanbul Boğazı’nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı

İstanbul Boğazı’nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı

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İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı. Açıklama Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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