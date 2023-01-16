Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazı’nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı İstanbul Boğazı’nda kuru yük gemisi makine arızası yaptı 16 Ocak 2023 Pazartesi Saat: 08:30 Güncelleme: 16 Ocak 2023 Pazartesi 08:30 İstanbul Boğazı'nda karaya oturan yük gemisi nedeniyle gemi trafiği askıya alındı. Açıklama Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden geldi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63c4e0f02ac7866f9e1ad443" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çılgın Türkler iş başında: Alev çıkartan bir ejderhamız oldu! Usta sanatçı Müjdat Gezen sahnelere veda etti Yolcu uçağının düştüğü an kamerada! 68 kişi öldü! Akşener ''İmamoğlu ayrıntılı'' seçim videosunu yayınladı Tuğçe'nin katilinin görüntüleri ortaya çıktı! Büfede nöbet geçirmiş! PKK'ya ''Pençe'' darbesi! Teröristlerin inleri başlarına yıkıldı Şehir hastanesi şantiyesinde yangın paniği Bahçeli, ''Geri sayım başladı'' deyip seçim tarihini işaret etti İstanbul'da pompalı tüfekle dehşet saçtılar! Sokak savaş alanına döndü