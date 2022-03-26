  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. İstanbul Boğazı'nda ''mayın'' alarmı

İstanbul Boğazı'nda ''mayın'' alarmı

Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan birinin İstanbul Boğazı girişinde görüldüğü iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim, kameralara yansıdı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
Boşanma aşamasındaki eş bu sefer adliyede saldırdı
İstanbul'da korkutan görüntü: 24 yunus ölü olarak kıyıya vurdu
Hadise, Mehmet Dinçerler sonrası ''nerede o eski Hadise'' dedirtti
Eşine ulaşmak için şişme bot ile 2 bin kilometrelik deniz yolculuğuna çıktı
Suudi Arabistan'da büyük saldırı! Petrol deposunu havaya uçurdular
''Tansu Çiller bana öyle bir tezgah kurdu ki....''
Öldürülen Rus askerlerinin görüntülerini paylaştılar
Erdoğan ve pilotlar arasında dikkat çeken diyalog
Yolcular için korkun anlar: Seyir halindeki İETT otobüsünde şoföre saldırdılar