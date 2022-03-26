Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazı'nda ''mayın'' alarmı İstanbul Boğazı'nda ''mayın'' alarmı 26 Mart 2022 Cumartesi Saat: 12:50 Ukrayna'nın liman girişlerine döşediği mayınlardan birinin İstanbul Boğazı girişinde görüldüğü iddia edildi. Mayın olduğu düşünülen cisim, kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/623ee1e3b539bd48b22bd163" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Boşanma aşamasındaki eş bu sefer adliyede saldırdı İstanbul'da korkutan görüntü: 24 yunus ölü olarak kıyıya vurdu Hadise, Mehmet Dinçerler sonrası ''nerede o eski Hadise'' dedirtti Eşine ulaşmak için şişme bot ile 2 bin kilometrelik deniz yolculuğuna çıktı Suudi Arabistan'da büyük saldırı! Petrol deposunu havaya uçurdular ''Tansu Çiller bana öyle bir tezgah kurdu ki....'' Öldürülen Rus askerlerinin görüntülerini paylaştılar Erdoğan ve pilotlar arasında dikkat çeken diyalog Yolcular için korkun anlar: Seyir halindeki İETT otobüsünde şoföre saldırdılar