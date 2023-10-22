Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazı'nda mayın paniği! Operasyon saniye saniye kamerada İstanbul Boğazı'nda mayın paniği! Operasyon saniye saniye kamerada 22 Ekim 2023 Pazar Saat: 20:45 Sarıyer Emirgan sahilinde balık tuttukları esnada mayına benzer bir cisim gören vatandaşların ihbarı üzerine ekipler teyakkuza geçti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65355fbe92ede512f7691973" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesinde korku dolu anlar! Bina üstüne çöktü Baltalı saldırgan dehşet saçtı! O anlar kamerada İsrail askerinden Netanyahu'ya olay sözler 20 yıldır garajda yatan 1959 model efsaneye yıllar sonra ilk marş İsrail sivillerin sığındığı okulu bombaladı! İstanbul'da dehşet! Arkadaşını 6 kurşunla öldürdü İsrailliler Habertürk ekibine saldırdı! Böylesi ilk kez oluyor BBP kongresinde ortalık savaş alanına döndü Enkaz kentin gizli cenneti: Karamağara Kanyonu