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  4. İstanbul Boğazı'nda mayın paniği! Operasyon saniye saniye kamerada

İstanbul Boğazı'nda mayın paniği! Operasyon saniye saniye kamerada

Sarıyer Emirgan sahilinde balık tuttukları esnada mayına benzer bir cisim gören vatandaşların ihbarı üzerine ekipler teyakkuza geçti.

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