Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazı’nda muhteşem Cumhuriyet Bayramı gösterisi İstanbul Boğazı’nda muhteşem Cumhuriyet Bayramı gösterisi 29 Ekim 2023 Pazar Saat: 22:25 Güncelleme: 29 Ekim 2023 Pazar 22:25 Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinasyonunda İstanbul Boğazı’nda havai fişek, ışık ve dron gösterileri düzenlendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/653eb1b125e8a531d6638653" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kadıköy'de Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışan muhteşem gece... İmamoğlu: ''Atatürk'ün yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz'' Güneş battı onlar vazgeçmedi... Anıtkabir'de bitmeyen coşku Rus kozmonot Cumhuriyet’in 100. yılını uzaydan kutladı İstanbul Boğazı'nda 100 savaş gemisiyle görkemli geçiş İstanbul Boğazı semalarında uçak gösterileri nefes kesti SOLOTÜRK Anıtkabir'de Atatürk'ü böyle selamladı Antalya’da F-16’lar Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için semadaydı Türkan Şoray'dan Cumhuriyetimizin 100. yılına çok özel kutlama