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  3. 27 Nisan 2017 19:50

İstanbul Boğazı'nda muhteşem görüntüler

İSTANBUL Boğaz'ında yoğun sis devam ediyor. Drone ile havadan görüntülenen sis Boğaz'da kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Video Galeri
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın seslendirdiği türkü ile mest etti
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kalın seslendirdiği türkü ile mest etti
Video Galeri
Kahramanmaraşta besi çiftliğinde yangın
Kahramanmaraşta besi çiftliğinde yangın
Video Galeri
Londrada saldırı alarmı
Londrada saldırı alarmı
Video Galeri
Sınır karakoluna saldırı
Sınır karakoluna saldırı
Video Galeri
Emine teyzenin sessiz çığlığı yürekleri dağlıyor
Emine teyzenin sessiz çığlığı yürekleri dağlıyor
Video Galeri
Volkan Demirel'e telefon atan yakalandı
Volkan Demirel'e telefon atan yakalandı