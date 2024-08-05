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  4. İstanbul Boğazı'nda olay: İki genç kadın peş peşe denize atladı

İstanbul Boğazı'nda olay: İki genç kadın peş peşe denize atladı

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İstanbul Üsküdar'da 26 yaşındaki bir genç kadın denize düşerek gözden kayboldu. Görgü tanıkları "önce bir kadın denize atladı, ardından da diğeri" dedi.

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