Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazı'nda panik anları: Ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi İstanbul Boğazı'nda panik anları: Ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi 28 Mayıs 2021 Cuma Saat: 21:06 İstanbul Boğazı'nda ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi. Tanker, kıyıya 300 metre kala durduruldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60b131224a4fc269f138acd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yakalayın bu sapığı! Markette mide bulandıran taciz Balık tutanlara ''varoş'' demişti... Murat Övüç hakkında yeni gelişme İstanbul'da gergin anlar... Belediye başkanı devreye girdi Mehmet Ağar’dan Yalıkavak Marina açıklaması Dolar rekor üstüne rekor kırarken Bakan Elvan'dan kritik açıklama İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ön balayında Taksim cami açıldı; işte ilk namazdan ilk görüntüler... Boynuna böcek konan muhabir neye uğradığını şaşırdı Sadece 10 saniyenizi ayırıp, mucizeye tanıklık edin