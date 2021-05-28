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İstanbul Boğazı'nda panik anları: Ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi

İstanbul Boğazı'nda ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi. Tanker, kıyıya 300 metre kala durduruldu.

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