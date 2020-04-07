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  3. 07 Nisan 2020 13:35

İstanbul Boğazı'nda şaşırtan görüntü

İstanbul’da etkisini sürdüren fırtına denizin rengini değiştirdi. Denizin renginin bulanıklaştığı anlar havadan görüntülendi.

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Trakya'da karantinaya alınan ilk köy
Trakya'da karantinaya alınan ilk köy
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Azra Sarızeybek Kohan’ın canlı yayındaki sözleri olay oldu
Azra Sarızeybek Kohan’ın canlı yayındaki sözleri olay oldu
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Cem Yılmaz’dan kuryelere ücretsiz bilet müjdesi
Cem Yılmaz’dan kuryelere ücretsiz bilet müjdesi
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İstanbul Esenyurt'ta Cinayet zanlısı tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı
İstanbul Esenyurt'ta Cinayet zanlısı tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı
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Sosyal medyada başörtüsüyle spor paylaşımına linç girişimi!
Sosyal medyada başörtüsüyle spor paylaşımına linç girişimi!
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İHA'lar böyle etkisiz hale getiriliyor
İHA'lar böyle etkisiz hale getiriliyor
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