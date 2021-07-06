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  4. İstanbul Boğazı'nda savaş gemileri hız sınırını aşınca olanlar oldu

İstanbul Boğazı'nda savaş gemileri hız sınırını aşınca olanlar oldu

İstanbul Boğazı'ndan bugün öğleden sonra geçiş yapan savaş gemilerinin hız sınırı üzerine çıkması dalgaların kıyıya şiddetle vurmasına yol açtı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

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