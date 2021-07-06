Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazı'nda savaş gemileri hız sınırını aşınca olanlar oldu İstanbul Boğazı'nda savaş gemileri hız sınırını aşınca olanlar oldu 06 Temmuz 2021 Salı Saat: 13:15 İstanbul Boğazı'ndan bugün öğleden sonra geçiş yapan savaş gemilerinin hız sınırı üzerine çıkması dalgaların kıyıya şiddetle vurmasına yol açtı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60e42d48206fa40c971b1f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Türkiye'deki Suriyeliler akın akın Suriye'ye gidiyor Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki ''dağsız tünel''in son hali görüntülendi Devlet Bahçeli'den ''Soylu'' açıklaması Ankara'da 66 FETÖ gözaltısı Dev dalgalar böyle yuttu! Herkesin gözleri önünde boğuldu Dr. Öz'ün kızı Daphne Öz Bodrum'da aşka geldi İstanbul'da korkunç cinayet Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı böyle yakalandı Erdoğan'dan ücretli aşıda geri adım