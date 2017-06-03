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  3. 03 Haziran 2017 08:45

İstanbul Boğazında Sis Etkili Oldu

İstanbul, sabah saatlerinde sisli havaya teslim oldu. Boğazı adeta saran sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğana program çıkışı coşkulu tezahürat
Cumhurbaşkanı Erdoğana program çıkışı coşkulu tezahürat
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Hacıosman - Yenikapı Hattında sürücüsüz metro dönemi
Hacıosman - Yenikapı Hattında sürücüsüz metro dönemi
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Emniyetten 81 il genelinde Huzur Ramazan Uygulaması
Emniyetten 81 il genelinde Huzur Ramazan Uygulaması
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Adanada 500 polisle aranan şahıslara operasyon
Adanada 500 polisle aranan şahıslara operasyon
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Mersinde künefeciye silahlı saldırı: 5 yaralı
Mersinde künefeciye silahlı saldırı: 5 yaralı
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Diyarbakırda dev operasyon
Diyarbakırda dev operasyon