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  3. 03 Haziran 2017 15:15

İstanbul Boğazı'nda tekne kazası!

Beşiktaş'ın İstanbul Boğazı'nda yaptığı tekneli kutlama sırasında taraftarların bulunduğu 2 tekne birbirine sürttü.

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Dünyanın en ünlü burun cerrahları İstanbulda toplandı
Dünyanın en ünlü burun cerrahları İstanbulda toplandı
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Bağcılarda aynı cadde de bu sefer yol cöktü
Bağcılarda aynı cadde de bu sefer yol cöktü
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Beşiktaşlı taraftarlar onlarca tekne ile şampiyonluğu kutluyor
Beşiktaşlı taraftarlar onlarca tekne ile şampiyonluğu kutluyor
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İstanbulda bomba alarmı! Ekipler olay yerinde...
İstanbulda bomba alarmı! Ekipler olay yerinde...
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Antalyada bir apartmanda çıkan yangında can pazarı yaşandı
Antalyada bir apartmanda çıkan yangında can pazarı yaşandı
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İzmir Körfezinde batık gemi buldular
İzmir Körfezinde batık gemi buldular