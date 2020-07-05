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  3. 05 Temmuz 2020 11:25

İstanbul Boğazı'nda tekne yangını

Video Galeri
İstanbul'da düğün eğlencelerinde dehşete düşüren görüntüler!
İstanbul'da düğün eğlencelerinde dehşete düşüren görüntüler!
Video Galeri
Yunan amiralden ''Türk gemileriniz batıracak mıyız?' sorusuna şoke eden yanıt
Yunan amiralden ''Türk gemileriniz batıracak mıyız?' sorusuna şoke eden yanıt
Video Galeri
Atmaca'nın nefes kesen yeni test görüntüleri
Atmaca'nın nefes kesen yeni test görüntüleri
Video Galeri
İzmir'deki ateş hortumu böyle görüntülendi
İzmir'deki ateş hortumu böyle görüntülendi
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Sokak düğünü koronavirüs tedbirlerini alt üst etti
Sokak düğünü koronavirüs tedbirlerini alt üst etti
Video Galeri
Antalya'da hortum toptancı halinde ortalığı birbirine kattı
Antalya'da hortum toptancı halinde ortalığı birbirine kattı
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