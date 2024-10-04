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  4. İstanbul Boğazı'nda yangın paniği: 2 işçi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Boğazı'nda yangın paniği: 2 işçi hastaneye kaldırıldı

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Bahçeşehir Üniversitesi'ndeki inşaat sırasında yangın çıktı. Yangında 2 işçi hastaneye kaldırılırken, yükselen dumanlar boğazı sardı.

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