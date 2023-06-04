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İstanbul Boğazı'nda yüksek ses krizi

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İstanbul Boğazı'na açılan tur teknelerinden gece geç saatlere kadar gelen müzik sesi, boğaz çevresinde oturanları isyan ettiriyor.

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