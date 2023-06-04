Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazı'nda yüksek ses krizi İstanbul Boğazı'nda yüksek ses krizi 04 Haziran 2023 Pazar Saat: 12:55 Güncelleme: 04 Haziran 2023 Pazar 12:55 İstanbul Boğazı'na açılan tur teknelerinden gece geç saatlere kadar gelen müzik sesi, boğaz çevresinde oturanları isyan ettiriyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/647c5f92aafce646ad02c2ab" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Bakanlığı Mehmet Şimşek'e devreden Nebati ''ohh'' çekti Büyükbaş ve küçükbaş kurban fiyatları uçtu Bir ülke yasta! Can kaybı 294'e yükseldi Bolu Dağı'nda göz gözü görmüyor Rusya, Ukrayna'da yerleşim yerini füzeyle vurdu Oto farelerine balkondan patates fırlattı; onlar da taş attı Sabah ahıra gidince acı manzarayla karşılaştı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da sokak ortasında bıçaklı kavga