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  3. 10 Temmuz 2017 10:45

İstanbul Boğazında Yunusların martılarla balık kapma yarışı

İstanbul Boğazı’nda yunus balıklarının martılarla balık kapma yarışı kameralarca kaydedildi. Yaşanan görsel şölen vatandaşları hayran bıraktı.

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Londranın ünlü Camden Lock Marketinde büyük yangın
Londranın ünlü Camden Lock Marketinde büyük yangın
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Lübnanlı tacizciye meydan dayağı
Lübnanlı tacizciye meydan dayağı
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Eşlerin hileli, tuzaklı zayıflama yarışı
Eşlerin hileli, tuzaklı zayıflama yarışı
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Fethiyede 17. Kiraz Festivali renkli görüntülere sahne oldu
Fethiyede 17. Kiraz Festivali renkli görüntülere sahne oldu
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Mobilya atölyesi kül oldu
Mobilya atölyesi kül oldu
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Fatihte Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu
Fatihte Özel Harekat destekli uyuşturucu operasyonu