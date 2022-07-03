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İstanbul Boğazı’ndaki korku dolu vapur kazası: O anlar kamerada

İstanbul Boğazı’nda Kadıköy-Karaköy seferini yapan “ŞH-DURUSU” adlı vapurun, Karaköy iskelesine çarptığı anların görüntüsü ortaya çıktı.

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