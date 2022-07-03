Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazı’ndaki korku dolu vapur kazası: O anlar kamerada İstanbul Boğazı’ndaki korku dolu vapur kazası: O anlar kamerada 03 Temmuz 2022 Pazar Saat: 15:05 İstanbul Boğazı’nda Kadıköy-Karaköy seferini yapan “ŞH-DURUSU” adlı vapurun, Karaköy iskelesine çarptığı anların görüntüsü ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62c186049fbcd753d852bd23" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Duygu dolu anlar: Tunceli 27 yıl sonra kardeşinin şehit düştüğü yere gidip namaz kıldı Yine HDP kongresi yine skandal: PKK elebaşı bebek katili Öcalan’ın posterini açmaya çalıştılar Beykoz'da ormanlık alanda yangın: Çok sayıda itfaiye sevk edildi Katil köpek balığı kadını parçaladı! Dehşet anları kamerada 6 ay boyunca Survivor adasında kalan Batuhan Karacakaya Türkiye'ye dönünce hayatının şokunu yaşadı İstanbul'da metrobüs yangını Adana'da rüyasında görüp çalışmalara başlayıp petrol buldu Asgari ücret açıklanırken mikrofon açık kaldı, Erdoğan'ın o sözü olay oldu Çölden ''herhalde dünyanın sonu geliyor'' dedirten görüntü