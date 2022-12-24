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  4. İstanbul Boğazı'ndaki restoranın balkonu çöktü! Denize düşenleri itfaiye kurtardı

İstanbul Boğazı'ndaki restoranın balkonu çöktü! Denize düşenleri itfaiye kurtardı

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İstanbul Beşiktaş’taki 3 katlı lüks restoranın balkon kısmının tentesi çöktü. Çökme sonucu denize düşen 25 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, olayda 4 kişi yaralandı.

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