Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazı'ndaki restoranın balkonu çöktü! Denize düşenleri itfaiye kurtardı İstanbul Boğazı'ndaki restoranın balkonu çöktü! Denize düşenleri itfaiye kurtardı 24 Aralık 2022 Cumartesi Saat: 11:00 Güncelleme: 24 Aralık 2022 Cumartesi 11:00 İstanbul Beşiktaş’taki 3 katlı lüks restoranın balkon kısmının tentesi çöktü. Çökme sonucu denize düşen 25 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, olayda 4 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63a6b19a80dfb47693275043" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Beyaz kabus! Kar fırtınasında onlarca araç birbirine girdi Huzurevinde facia! 20 kişi hayatını kaybetti Bakan Bilgin asgari ücrete ara zam için tarih verdi Mekke sele teslim! Kabe'den korkutan görüntüler Metroda +18 rezalet! Görüntülere tepki yağdı İstanbul Bebek'te iskele çöktü: 4 yaralı Pakize Suda'ya büyük vefasızlık! Sanat camiası yalnız bıraktı Paris'te Türk mahallesinde silahlı saldırı: 2 ölü, 4 yaralı Sahte doktor, gerçek doktor olmak istiyor