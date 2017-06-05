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  3. 05 Haziran 2017 15:15

İstanbul Boğazındaki yük gemisinde motor arızası

İstanbul Boğazı’nda sabah saatlerinde Malta bandıralı bir yük gemisinin motoru arızalandı. Arıza nedeniyle hareketsiz kalan gemi, Kıyı Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı römorkör tarafından halat bağlanarak kıyıya çekildi.

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