  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 27 Aralık 2018 12:00

İstanbul Boğazından dev petrol platform geçti

İstanbul Boğazı'ndan geçiş yapan dev petrol arama platformu nedeniyle boğaz geçici olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

Bilgin Pro
Video Galeri
YSK kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
YSK kararları Resmi Gazete’de yayımlandı
Video Galeri
BES’e otomatik katılım yönetmeliğinde değişiklik
BES’e otomatik katılım yönetmeliğinde değişiklik
Video Galeri
AVM'yi karıştıran olay ! Yüzlerce müşteri böyle kaçtı
AVM'yi karıştıran olay ! Yüzlerce müşteri böyle kaçtı
Video Galeri
Sahibinin dikkatsizliği az daha canından ediyordu
Sahibinin dikkatsizliği az daha canından ediyordu
Video Galeri
Selçuk Bayraktar hava aracıyla İstanbul'dan Tekirdağ'a gitti
Selçuk Bayraktar hava aracıyla İstanbul'dan Tekirdağ'a gitti
Video Galeri
İstanbul sokaklarından FETÖ izleri siliniyor
İstanbul sokaklarından FETÖ izleri siliniyor
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM