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  3. 13 Nisan 2019 18:01

İstanbul Boğazı'ndan geçen Yunan gemisinde dikkat çeken detay

Yunanistan Donanması'na ait savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti. Geminin arka bölümünde çok sayıda ağır silah ve füzeleri dikkat çekti.

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