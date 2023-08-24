Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul Boğazı'nın asıl sahipleri geri döndü İstanbul Boğazı'nın asıl sahipleri geri döndü 24 Ağustos 2023 Perşembe Saat: 13:31 İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan yunuslar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Uzun süre kıyıya yakın şekilde yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/64e731780577ff13e26f8203" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ev sahipleri, kiracılar ve emlakçılara ceza yağdı ''Hayvan sevgisi'' deyip öyle bir şey yaptı ki... Türkiye bunu da gördü! Abonelikli umumi tuvalet! Marmara Bölgesi'nin gizli cennetinin rengi değişti Eskişehir'de orman yangını da kontrol altında Yolcu uçağındaki ''bomba'' şakası kötü bitti Spikerden canlı yayında orman yangını haberi için skandal ifadeler Tepkilere aldırmadılar! Radyoaktif su denize boşaltılmaya başlandı Dünyanın en zehirli örümceği Türkiye'de görüldü!