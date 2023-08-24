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İstanbul Boğazı'nın asıl sahipleri geri döndü

İstanbul Boğazı'nda ortaya çıkan yunuslar vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Uzun süre kıyıya yakın şekilde yüzen yunuslar daha sonra gözden kayboldu.

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